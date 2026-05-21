Нойер вошел в состав сборной Германии на ЧМ-2026

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Завершивший карьеру в сборной Германии вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер вошел в окончательный состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года, сообщается на странице Немецкого футбольного союза (DFB) в соцсети Х.
Нойеру 40 лет. Он является чемпионом мира 2014 года и всего провел за сборную 124 матча. В августе 2024 года голкипер объявил о завершении карьеры в национальной команде. Ранее главный тренер сборной Юлиан Нагельсман заявил, что Нойер будет первым номером сборной на чемпионате мира. Весь отборочный цикл турнира ворота сборной защищал Оливер Бауманн из "Хоффенхайма", который в шести встречах четырежды оставил свои ворота в неприкосновенности.
В окончательный состав немецкой команды попали 26 футболистов:
- вратари - Оливер Бауманн ("Хоффенхайм"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Александер Нюбель ("Штутгарт");
- защитники - Вальдемар Антон ("Боруссия", Дортмунд), Натаниэль Браун ("Айнтрахт"), Паскаль Грос ("Брайтон", Англия), Йозуа Киммих ("Бавария"), Феликс Нмеча ("Боруссия", Дортмунд), Давид Раум ("Лейпциг"), Антонио Рюдигер ("Реал", Испания), Нико Шлоттербек ("Боруссия", Дортмунд), Ангело Штиллер ("Штутгарт"), Джонатан Та ("Бавария"), Малик Тшау ("Ньюкасл", Англия);
- полузащитники - Надим Амири ("Майнц"), Максимилиан Байер ("Боруссия", Дортмунд), Леон Горецка ("Бавария"), Леннарт Карль ("Бавария"), Джейми Левелинг ("Штутгарт"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Флориан Вирц ("Ливерпуль", Англия), Александар Павлович ("Бавария");
- нападающие - Кай Хаверц ("Арсенал", Англия), Лерой Сане ("Галатасарай", Турция), Дениз Ундав ("Штутгарт"), Ник Вольтемаде ("Ньюкасл", Англия).
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе Е сборная Германии сыграет против команд Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора. Немецкая национальная команда является четырехкратным победителем чемпионатов мира (1954, 1974, 1990, 2014).