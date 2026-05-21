14:19 21.05.2026 (обновлено: 15:01 21.05.2026)
Нойер вошел в состав сборной Германии на ЧМ-2026

Завершивший карьеру в сборной Нойер вошел в состав немецкой команды на ЧМ-2026

© официальный твиттер "Баварии"Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер с трофеем Лиги чемпионов и партнерами по команде
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер вошел в состав сборной Германии на чемпионат мира 2026 года.
  • Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Завершивший карьеру в сборной Германии вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер вошел в окончательный состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года, сообщается на странице Немецкого футбольного союза (DFB) в соцсети Х.
Нойеру 40 лет. Он является чемпионом мира 2014 года и всего провел за сборную 124 матча. В августе 2024 года голкипер объявил о завершении карьеры в национальной команде. Ранее главный тренер сборной Юлиан Нагельсман заявил, что Нойер будет первым номером сборной на чемпионате мира. Весь отборочный цикл турнира ворота сборной защищал Оливер Бауманн из "Хоффенхайма", который в шести встречах четырежды оставил свои ворота в неприкосновенности.
В окончательный состав немецкой команды попали 26 футболистов:
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе Е сборная Германии сыграет против команд Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора. Немецкая национальная команда является четырехкратным победителем чемпионатов мира (1954, 1974, 1990, 2014).
