Нойер вошел в состав сборной Германии на ЧМ-2026

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Завершивший карьеру в сборной Германии вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер вошел в окончательный состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года, сообщается на странице Немецкого футбольного союза (DFB) в соцсети Х.