Агент Батракова заявил, что представители "ПСЖ" хотят прилететь в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Агент полузащитника "Локомотива" и сборной России по футболу Алексея Батракова заявил, что представители "ПСЖ" планируют прилететь в Москву.
- Ранее сообщалось, что Батраков может перейти в "ПСЖ" летом 2026 года.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Агент полузащитника московского "Локомотива" и сборной России по футболу Алексея Батракова Владимир Кузьмичев в разговоре с РИА Новости заявил, что после телефонного разговора у него возникло понимание того, что представители французского "ПСЖ" планируют прилететь в Москву.
Ранее "Чемпионат" сообщил, что Батраков может перейти в "ПСЖ" летом 2026 года. После этого журналист Иван Карпов в авторском Telegram-канале утверждал, что спортивный директор парижан Луиш Кампуш после завершения сезона прибудет в Москву на переговоры.
"В телефонном разговоре понимание того, что они планируют прилететь в Москву, у нас есть. Дальше ждем. Даже если не Луиш Кампуш приедет, то это будет человек, который будет уполномочен непосредственно клубом вести переговоры", - сказал Кузьмичев.
Батракову 20 лет, в прошедшем сезоне он провел за "Локомотив" 36 матчей, забив 17 мячей. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2029 года. По завершении сезона-2025/26 в его соглашении была активирована опция возможного выкупа игрока клубом из Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 25 млн евро.