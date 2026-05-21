Мартинес рассказал, что играл в финале ЛЕ с переломом пальца

10:15 21.05.2026 (обновлено: 10:18 21.05.2026)
Мартинес рассказал, что играл в финале Лиги Европы с переломом пальца

Эмилиано Мартинес. Архивное фото
  • Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес рассказал, что играл в финальном матче Лиги Европы с переломом пальца.
  • «Астон Вилла» обыграла «Фрайбург» в финале Лиги Европы со счетом 3:0.
  • «Астон Вилла» впервые стала победителем Лиги Европы.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Чемпион мира по футболу вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, что играл в финальном матче Лиги Европы в составе "Астон Виллы" с переломом пальца.
В среду "Астон Вилла" обыграла немецкий "Фрайбург" в финале Лиги Европы, который прошел в Стамбуле, со счетом 3:0. Мартинес отразил два удара по воротам.
"Я сломал палец на разминке перед матчем. У меня никогда не было перелома пальца, каждый раз, когда я ловил мяч, он уходил в сторону. Это то, через что нужно пройти", - приводит слова Мартинеса ESPN.
Бирмингемцы впервые стали победителями Кубка УЕФА/Лиги Европы, до этого клуб ни разу не проходил дальше четвертьфинала. В 1982 году команда выиграла Кубок европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Аргентины, которая является действующим чемпионом мира, сыграет в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.
