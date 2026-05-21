Мартинес рассказал, что играл в финале ЛЕ с переломом пальца

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Чемпион мира по футболу вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, что играл в финальном матче Лиги Европы в составе "Астон Виллы" с переломом пальца.

"Я сломал палец на разминке перед матчем. У меня никогда не было перелома пальца, каждый раз, когда я ловил мяч, он уходил в сторону. Это то, через что нужно пройти", - приводит слова Мартинеса ESPN.