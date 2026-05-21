СМИ: ЕС требует от Зеленского расследовать коррупцию для членства в союзе

БЕРЛИН, 21 мая — РИА Новости. Европейские лидеры потребовали от Владимира Зеленского расследовать коррупционный скандал на Украине ради членства в Евросоюзе, пишет Zeit.

"Европейцы пришли к единому мнению: если Украина хочет сохранить перспективу вступления в ЕС, ей необходимо в рамках правового государства выяснить, насколько высоко в государственной иерархии простирается этот скандал", — говорится в материале.

В то же время, по данным Zeit, украинские власти до сих пор не выполнили требование европейских лидеров.