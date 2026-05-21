СМИ: ЕС требует от Зеленского расследовать коррупцию для членства в союзе

БЕРЛИН, 21 мая — РИА Новости. Европейские лидеры потребовали от Владимира Зеленского расследовать коррупционный скандал на Украине ради членства в Евросоюзе, пишет Zeit.
Речь идет в том числе о деле в отношении экс-главы его офиса Андрея Ермака.
"Европейцы пришли к единому мнению: если Украина хочет сохранить перспективу вступления в ЕС, ей необходимо в рамках правового государства выяснить, насколько высоко в государственной иерархии простирается этот скандал", — говорится в материале.
По словам источников, после отставки Ермака в 2025 году канцлер Германии Фридрих Мерц беседовал с главой киевского режима и "дал понять, что Украина находится на перепутье из-за коррупционного скандала". Аналогичные разговоры с Зеленским провели президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В то же время, по данным Zeit, украинские власти до сих пор не выполнили требование европейских лидеров.
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 11 мая сообщила, что предъявила Ермаку обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд 14 мая постановил отправить его под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. В понедельник он вышел из СИЗО под внесенный указанный залог.