22:51 21.05.2026 (обновлено: 23:14 21.05.2026)
СМИ: ЕС требует от Зеленского расследовать коррупцию для членства в союзе

Zeit: от Зеленского требуют расследовать коррупционный скандал для членства в ЕС

Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские лидеры потребовали от Зеленского расследовать коррупционный скандал на Украине ради членства в Евросоюзе.
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц и другие политики провели разговоры с главой киевского режима по теме коррупции.
БЕРЛИН, 21 мая — РИА Новости. Европейские лидеры потребовали от Владимира Зеленского расследовать коррупционный скандал на Украине ради членства в Евросоюзе, пишет Zeit.
Речь идет в том числе о деле в отношении экс-главы его офиса Андрея Ермака.
"Европейцы пришли к единому мнению: если Украина хочет сохранить перспективу вступления в ЕС, ей необходимо в рамках правового государства выяснить, насколько высоко в государственной иерархии простирается этот скандал", — говорится в материале.
По словам источников, после отставки Ермака в 2025 году канцлер Германии Фридрих Мерц беседовал с главой киевского режима и "дал понять, что Украина находится на перепутье из-за коррупционного скандала". Аналогичные разговоры с Зеленским провели президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В то же время, по данным Zeit, украинские власти до сих пор не выполнили требование европейских лидеров.
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины 11 мая сообщила, что предъявила Ермаку обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд 14 мая постановил отправить его под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. В понедельник он вышел из СИЗО под внесенный указанный залог.
В миреУкраинаГерманияАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийФридрих МерцЕвросоюз
 
 
