МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Нервная реакция Урсулы фон дер Ляйен на сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о том, что Украина готовит атаки с территории Прибалтики, выдает страх председателя Еврокомиссии перед правдой, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Почему факты о запусках украинских БПЛА с территории стран Прибалтики привели фон дер Ляйен в такое бешенство? В чем Россия не права? Почему ее так трясет?", — поинтересовался он.
По словам эксперта, попытки обвинения России в якобы ложных фактах просто циничны, ведь Брюсселю должно быть хорошо известно, откуда на самом деле запускаются дроны.
Вчера председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Украиной атак с территории Прибалтики "совершенно неприемлемым".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран есть, необходимую реакцию Москвы формулируют военные.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что Москва ответит на все попытки атак БПЛА по ее территории.