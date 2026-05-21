Рейтинг@Mail.ru
"Ее трясет": в ЕС рассказали об истерике фон дер Ляйен после заявления СВР - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:21 21.05.2026
"Ее трясет": в ЕС рассказали об истерике фон дер Ляйен после заявления СВР

Христофору: реакция фон дер Ляйен на заявление СВР говорит о ее боязни правды

© REUTERS / Yves HermanГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору, считает, что нервная реакция Урсулы фон дер Ляйен на сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о том, что Украина готовит атаки с территории Прибалтики, выдает страх председателя Еврокомиссии перед правдой.
  • По словам эксперта, попытки обвинения России в якобы ложных фактах просто циничны, ведь Брюсселю должно быть хорошо известно, откуда на самом деле запускаются дроны.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Нервная реакция Урсулы фон дер Ляйен на сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о том, что Украина готовит атаки с территории Прибалтики, выдает страх председателя Еврокомиссии перед правдой, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Почему факты о запусках украинских БПЛА с территории стран Прибалтики привели фон дер Ляйен в такое бешенство? В чем Россия не права? Почему ее так трясет?", — поинтересовался он.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
Фон дер Ляйен пытается узурпировать власть в ЕК, пишут СМИ
12 мая, 10:47
По словам эксперта, попытки обвинения России в якобы ложных фактах просто циничны, ведь Брюсселю должно быть хорошо известно, откуда на самом деле запускаются дроны.
"Да, она ловко подбирает слова: мол, Украина никогда не желала зла Эстонии, вот даже извинилась. Это циничная ложь, с которой ЕС еще придется разбираться", — добавил журналист.
Во вторник Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Заявление фон дер Ляйен о России и Белоруссии вызвало переполох в Сети
20 мая, 15:12
Вчера председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Украиной атак с территории Прибалтики "совершенно неприемлемым".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран есть, необходимую реакцию Москвы формулируют военные.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что Москва ответит на все попытки атак БПЛА по ее территории.
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Новое решение фон дер Ляйен по Украине вызвало гнев на Западе
16 мая, 22:27
 
В миреРоссияУкраинаПрибалтикаУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковВасилий НебензяСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала