Рособрнадзор не планирует вводить устный экзамен по истории для 11 класса
11:11 21.05.2026 (обновлено: 11:44 21.05.2026)

Рособрнадзор не планирует вводить устный экзамен по истории для 11 класса

Сдача ЕГЭ в школах России. Архивное фото
Сдача ЕГЭ в школах России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для одиннадцатиклассников.
  • Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что с 2028 года девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для одиннадцатиклассников, заявил глава ведомства Анзор Музаев.
"Про одиннадцатый класс - пока в планах нет, не думаем об этом (о введении обязательного устного экзамена по истории - ред.)", - сказал Музаев в ходе горячей линии на Радио РБК, посвященной государственной итоговой аттестации в 2026 году.
Ранее Музаев сообщил, что с 2028 года девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории.
