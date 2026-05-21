Рособрнадзор не планирует вводить устный экзамен по истории для 11 класса

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для одиннадцатиклассников, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

Ранее Музаев сообщил, что с 2028 года девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории.