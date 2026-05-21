Рособрнадзор не планирует вводить устный экзамен по истории для 11 класса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для одиннадцатиклассников.
- Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что с 2028 года девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории для одиннадцатиклассников, заявил глава ведомства Анзор Музаев.
"Про одиннадцатый класс - пока в планах нет, не думаем об этом (о введении обязательного устного экзамена по истории - ред.)", - сказал Музаев в ходе горячей линии на Радио РБК, посвященной государственной итоговой аттестации в 2026 году.
Ранее Музаев сообщил, что с 2028 года девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории.