Рособрнадзор напомнил, какие продукты можно брать на ЕГЭ

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. На Единый государственный экзамен (ЕГЭ) можно взять шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную воду, следует из памятки Рособрнадзора, которая есть в распоряжении РИА Новости.
Как уточняется в памятке ведомства, на экзамен можно принести только негазированную воду, так как газированная при открытии бутылки может испортить тестовые материалы.
Вскрывая упаковку и употребляя пищу, участник экзамена не должен отвлекать других сдающих. Также упаковка не должна содержать письменные заметки по выполнению работы, напомнили в Рособрнадзоре.