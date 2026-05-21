Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор напомнил, какие продукты можно брать на ЕГЭ - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:42 21.05.2026 (обновлено: 10:20 21.05.2026)
Рособрнадзор напомнил, какие продукты можно брать на ЕГЭ

РИА Новости: на ЕГЭ можно взять шоколад, банан и бутылированную воду

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Девушка перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Девушка перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На ЕГЭ можно взять шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную негазированную воду.
  • Вскрытие упаковки и потребление пищи не должны отвлекать других участников экзамена.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. На Единый государственный экзамен (ЕГЭ) можно взять шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную воду, следует из памятки Рособрнадзора, которая есть в распоряжении РИА Новости.
Как уточняется в памятке ведомства, на экзамен можно принести только негазированную воду, так как газированная при открытии бутылки может испортить тестовые материалы.
Вскрывая упаковку и употребляя пищу, участник экзамена не должен отвлекать других сдающих. Также упаковка не должна содержать письменные заметки по выполнению работы, напомнили в Рособрнадзоре.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
В Минпросвещения рассказали, как родитель может помочь ребенку перед ЕГЭ
Вчера, 02:10
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала