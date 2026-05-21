Рособрнадзор напомнил, какие продукты можно брать на ЕГЭ

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. На Единый государственный экзамен (ЕГЭ) можно взять шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную воду, следует из памятки Рособрнадзора, которая есть в распоряжении РИА Новости.

Как уточняется в памятке ведомства, на экзамен можно принести только негазированную воду, так как газированная при открытии бутылки может испортить тестовые материалы.