Покинувшего "Зенит" Дурана не допускают до тренировок со сборной Колумбии

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Покинувший расположение петербургского "Зенита" Джон Дуран не допускается до подготовительных сборов в составе сборной Колумбии по футболу в преддверии чемпионата мира 2026 года, сообщает Semana.

14 мая " Зенит " сообщил, что Дуран покинул расположение клуба по личным обстоятельствам. Три дня спустя петербургский клуб в последнем туре РПЛ на выезде обыграл " Ростов " (1:0) и стал чемпионом России.

Ранее Дуран вошел в расширенный состав сборной Колумбии на чемпионат мира 2026 года, но не принимает участие в тренировках национальной команды по решению штаба.