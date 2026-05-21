13:59 21.05.2026
Покинувшего "Зенит" Дурана не допускают до тренировок со сборной Колумбии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джон Дуран покинул расположение петербургского «Зенита» по личным обстоятельствам.
  • Дуран не допускается до подготовительных сборов в составе сборной Колумбии по футболу в преддверии чемпионата мира 2026 года по решению штаба национальной команды.
  • Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Покинувший расположение петербургского "Зенита" Джон Дуран не допускается до подготовительных сборов в составе сборной Колумбии по футболу в преддверии чемпионата мира 2026 года, сообщает Semana.
14 мая "Зенит" сообщил, что Дуран покинул расположение клуба по личным обстоятельствам. Три дня спустя петербургский клуб в последнем туре РПЛ на выезде обыграл "Ростов" (1:0) и стал чемпионом России.
Ранее Дуран вошел в расширенный состав сборной Колумбии на чемпионат мира 2026 года, но не принимает участие в тренировках национальной команды по решению штаба.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе сборная Колумбии сыграет с командами Португалии, ДР Конго и Узбекистана.
