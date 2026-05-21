Рейтинг@Mail.ru
Бизнесмен Михаил Смирнов погиб в ДТП в Ленинградской области - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 21.05.2026
Бизнесмен Михаил Смирнов погиб в ДТП в Ленинградской области

В Ленинградской области в ДТП погиб бизнесмен Михаил Смирнов

© Фото : Мотосолидарность ДТП/ВКонтактеПоследствия столкновения мотоцикла Михаила Смирнова и легкового автомобиля в Ленинградской области
Последствия столкновения мотоцикла Михаила Смирнова и легкового автомобиля в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото : Мотосолидарность ДТП/ВКонтакте
Последствия столкновения мотоцикла Михаила Смирнова и легкового автомобиля в Ленинградской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бизнесмен Михаил Смирнов погиб в ДТП в Ленинградской области.
  • По данным МВД России, Смирнов на мотоцикле Triumph столкнулся с автомобилем Haval.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Бизнесмен Михаил Смирнов погиб в ДТП в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в "Балтийской топливной компании", с которой был связан Смирнов.
"Да, мы можем подтвердить, что Михаил Смирнов погиб в ДТП, и глубоко скорбим по этому поводу", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.
По данным ряди СМИ и Telegram-каналов, Смирнов на мотоцикле столкнулся с легковушкой в Ленинградской области.
Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ, в среду днем на 49-м километре автодороги Пески-Сосново-Подгорье в Приозерском районе мужчина 1972 года рождения за рулем мотоцикла Triumph не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Haval. В результате ДТП водитель мотоцикла, персональные данные которого не приводятся, погиб до приезда медиков.
По данным сайта List-org.com, где в открытом доступе приводятся данные об бывших и нынешних учредителях компаний, в 2023 году Смирнов входил в число учредителей компании "Нева-ойл", которой принадлежит часть уставного капитала "Балтийской топливной компании", оказывающей услуги по бункеровке судов. Также он указан как бывший учредитель еще шести компаний.
По данным ряда СМИ и Telegram-каналов, Смирнов в 2024 году вошел в рейтинг миллиардеров издания "Деловой Петербург", оказавшись на 108 месте.
 
ПроисшествияЛенинградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Приозерский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала