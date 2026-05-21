Краткий пересказ от РИА ИИ Бизнесмен Михаил Смирнов погиб в ДТП в Ленинградской области.

По данным МВД России, Смирнов на мотоцикле Triumph столкнулся с автомобилем Haval.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая – РИА Новости. Бизнесмен Михаил Смирнов погиб в ДТП в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в "Балтийской топливной компании", с которой был связан Смирнов.

"Да, мы можем подтвердить, что Михаил Смирнов погиб в ДТП, и глубоко скорбим по этому поводу", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.

По данным ряди СМИ и Telegram-каналов, Смирнов на мотоцикле столкнулся с легковушкой в Ленинградской области

Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ , в среду днем на 49-м километре автодороги Пески-Сосново-Подгорье в Приозерском районе мужчина 1972 года рождения за рулем мотоцикла Triumph не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Haval. В результате ДТП водитель мотоцикла, персональные данные которого не приводятся, погиб до приезда медиков.

По данным сайта List-org.com, где в открытом доступе приводятся данные об бывших и нынешних учредителях компаний, в 2023 году Смирнов входил в число учредителей компании "Нева-ойл", которой принадлежит часть уставного капитала "Балтийской топливной компании", оказывающей услуги по бункеровке судов. Также он указан как бывший учредитель еще шести компаний.