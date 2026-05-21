Рейтинг@Mail.ru
"Под ударом". Предупреждение России вызвало панику на Западе - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 21.05.2026
"Под ударом". Предупреждение России вызвало панику на Западе

SC: в Прибалтике растет нервозность после предупреждения СВР о дронах ВСУ

© AP Photo / Yevhen TitovУкраинский военнослужащий с беспилотником
Украинский военнослужащий с беспилотником - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© AP Photo / Yevhen Titov
Украинский военнослужащий с беспилотником. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В странах Балтии растет нервозность после сообщения Службы внешней разведки России о том, что Украина готовит атаки с их территории.
  • Россия предупредила, что располагает координатами пусковых площадок в Латвии и других странах Прибалтики и готова нанести удары по этим целям.
  • Русофобия властей стран Балтии подталкивает их к сотрудничеству с Украиной, но это вызывает серьезные стратегические противоречия и опасения российского ответного удара.
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В странах Балтии растет нервозность после сообщения Службы внешней разведки (СВР) России о том, что Украина готовит атаки с их территории, заявил британский политолог и журналист Финиан Каннингем в статье для издания Strategic Culture.
"Россия на этой неделе предупредила, что располагает координатами пусковых площадок в Латвии и других странах Прибалтики и готова нанести удары по этим целям. Вероятно, это объясняет, почему эстонцы решили сбить дрон, летевший в сторону России. <…> Это позволяет предположить, что лица, принимающие решения в Таллинне, осознали, что стране грозит опасность быть пойманной с поличным при совершении акта войны против Москвы", — говорится в публикации.
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
"Это неизбежно": ЧП у российской границы вызвало панику в США
20 мая, 07:23
Как отметил политолог, русофобия властей стран Балтии подталкивает их к наращиванию сотрудничества с Украиной, однако эти действия вызывают серьезные стратегические противоречия. Распад правящей коалиции в Латвии на прошлой неделе демонстрирует этот раскол, подчеркнул Каннингем.
"Политический кризис в Риге показывает, что внутри страны существуют серьезные опасения: взаимодействие с Украиной при атаках на Россию ставит их под угрозу российского ответного удара", — заключил он.
Во вторник Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
Вчера председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Украиной атак с территории Прибалтики "совершенно неприемлемым".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран есть, необходимую реакцию Москвы формулируют военные.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что Москва ответит на все попытки атак БПЛА по ее территории.
Украинский военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
"Через границу". Выходка Прибалтики против России вызвала гнев на Западе
Вчера, 16:43
 
В миреРоссияУрсула фон дер ЛяйенВасилий НебензяСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Дмитрий ПесковБалтияУкраинаВооруженные силы УкраиныЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала