МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В странах Балтии растет нервозность после сообщения Службы внешней разведки (СВР) России о том, что Украина готовит атаки с их территории, заявил британский политолог и журналист Финиан Каннингем в статье для издания Strategic Culture.
"Россия на этой неделе предупредила, что располагает координатами пусковых площадок в Латвии и других странах Прибалтики и готова нанести удары по этим целям. Вероятно, это объясняет, почему эстонцы решили сбить дрон, летевший в сторону России. <…> Это позволяет предположить, что лица, принимающие решения в Таллинне, осознали, что стране грозит опасность быть пойманной с поличным при совершении акта войны против Москвы", — говорится в публикации.
"Политический кризис в Риге показывает, что внутри страны существуют серьезные опасения: взаимодействие с Украиной при атаках на Россию ставит их под угрозу российского ответного удара", — заключил он.
Вчера председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Украиной атак с территории Прибалтики "совершенно неприемлемым".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран есть, необходимую реакцию Москвы формулируют военные.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что Москва ответит на все попытки атак БПЛА по ее территории.