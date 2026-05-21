Волейболистка сборной Белоруссии подписала контракт с казанским "Динамо"

Казанское "Динамо" подписало контракт с белорусской волейболисткой Давыскибой

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Давыскиба, доигровщица сборной Белоруссии по волейболу, подписала контракт с казанским «Динамо».
  • Давыскиба будет выступать за казанскую команду в сезоне 2026/2027.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Доигровщица сборной Белоруссии по волейболу Анна Давыскиба подписала контракт с казанским "Динамо", сообщается на сайте команды российской Суперлиги.
Сообщается, что 26-летняя спортсменка будет выступать за казанскую команду в сезоне-2026/27.
Давыскиба имеет опыт выступлений за итальянские "Монцу", "Бергамо", "Флоренцию" и "Монвизо". Выступая за "Монцу", белорусская доигровщица стала обладательницей Кубка Европейской конфедерации волейбола в 2021 году, а также двукратным серебряным (2022, 2023) и бронзовым (2021) призером чемпионата Италии. В составе сборной Давыскиба стала бронзовым призером Евролиги (2019).
