Дегтярев поздравил "Локомотив" со второй победой подряд в Кубке Гагарина

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил ярославский "Локомотив" со второй подряд победой в Кубке Гагарина, подчеркнув, что железнодорожники заслуженно подтвердили статус сильнейшего хоккейного клуба России.

"Локомотив" выиграл Кубок Гагарина во второй раз в истории. Ранее ярославцы становились обладателями трофея в сезоне-2024/25. "Ак Барс", имеющий в активе три Кубка Гагарина, в третий раз уступил в финале.