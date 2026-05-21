Дегтярев поздравил "Локомотив" со второй победой подряд в Кубке Гагарина

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил ярославский "Локомотив" со второй подряд победой в Кубке Гагарина, подчеркнув, что железнодорожники заслуженно подтвердили статус сильнейшего хоккейного клуба России.
В четверг "Локомотив" в гостях обыграл казанский "Ак Барс" в шестом матче финальной серии со счетом 3:2 и во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина.
"Поздравляю ярославский "Локомотив" с победой в Кубке Гагарина. Второй чемпионский титул подряд - показатель высокого уровня команды и большой системной работы клуба. Финальная серия с "Ак Барсом" получилась напряженной и интригующей, с хоккеем мирового класса. За исходом состязания следила вся страна, а Казань на время финала превратилась в настоящую хоккейную столицу. "Локомотив" заслуженно подтвердил статус сильнейшего клуба России", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
"Локомотив" выиграл Кубок Гагарина во второй раз в истории. Ранее ярославцы становились обладателями трофея в сезоне-2024/25. "Ак Барс", имеющий в активе три Кубка Гагарина, в третий раз уступил в финале.