Рейтинг@Mail.ru
Предстоящий ЧМ-2026 в США не вызывает у американцев особого интереса - РИА Новости Спорт, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
02:07 21.05.2026 (обновлено: 02:42 21.05.2026)
Предстоящий ЧМ-2026 в США не вызывает у американцев особого интереса

У американцев нет большого интереса к домашнему ЧМ-2026

© ФотоЧемпионат мира по футболу 2026
Чемпионат мира по футболу 2026 - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Фото
Чемпионат мира по футболу 2026. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предстоящий чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, не вызывает особого интереса у американцев.
  • Частота запросов о ЧМ-2026 в США за последние три месяца составляет примерно 45% от пикового значения.
  • Интерес к ЧМ-2026 в Канаде больше на 4%, а в Мексике — ниже и составляет 29% от максимальных показателей.
ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Интереса к предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет в США меньше чем через месяц, не наблюдается в Соединенных Штатах, выяснило РИА Новости на основе данных поиска.
В начале мая президент США Дональд Трамп раскритиковал высокую стоимость билетов на игры чемпионата на фоне сообщений о низких уровнях продаж и попытках организаторов создать искусственный дефицит билетов.
Частота запросов от пользователей в США о ЧМ-2026 за последние три месяца составляет примерно 45% от пикового значения, свидетельствуют изученные агентством данные. Единственный заметный всплеск интереса к теме чемпионата мира произошел с 31 марта по 2 апреля после публикации официального расписания матчей, следует из данных.
Исходя из данных, в Канаде, которая также примет у себя несколько матчей чемпионата, интерес к ЧМ-2026 больше на 4%, а в Мексике, еще одной принимающей стране, интерес к чемпионату мира даже ниже и составляет 29% от максимальных показателей.
Поисковики также не фиксируют спроса на покупку билетов на игры чемпионата.
Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля и станет первым в истории турниром с участием 48 сборных, а также первым, который пройдет сразу в трех государствах: Мексике, США и Канаде.
Гранит Джака - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Джака и Аканджи вошли в состав сборной Швейцарии на чемпионат мира
20 мая, 13:19
 
ФутболСШАКанадаМексикаДональд ТрампЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аякс
    Гронинген
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Норвегия
    6
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Латвия
    Финляндия
    1
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Швейцария
    Великобритания
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Дания
    Словакия
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала