Предстоящий ЧМ-2026 в США не вызывает у американцев особого интереса

ВАШИНГТОН, 21 мая - РИА Новости. Интереса к предстоящему чемпионату мира по футболу, который пройдет в США меньше чем через месяц, не наблюдается в Соединенных Штатах, выяснило РИА Новости на основе данных поиска.

В начале мая президент США Дональд Трамп раскритиковал высокую стоимость билетов на игры чемпионата на фоне сообщений о низких уровнях продаж и попытках организаторов создать искусственный дефицит билетов.

Частота запросов от пользователей в США о ЧМ-2026 за последние три месяца составляет примерно 45% от пикового значения, свидетельствуют изученные агентством данные. Единственный заметный всплеск интереса к теме чемпионата мира произошел с 31 марта по 2 апреля после публикации официального расписания матчей, следует из данных.

Исходя из данных, в Канаде, которая также примет у себя несколько матчей чемпионата, интерес к ЧМ-2026 больше на 4%, а в Мексике, еще одной принимающей стране, интерес к чемпионату мира даже ниже и составляет 29% от максимальных показателей.

Поисковики также не фиксируют спроса на покупку билетов на игры чемпионата.