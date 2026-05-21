НАТО и ЕС должны вместе обеспечивать безопасность, заявил президент Чехии

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО и ЕС должны функционировать как взаимодополняющие структуры в сфере европейской безопасности.

Петр Павел подчеркнул необходимость продолжения поддержки Украины, отметив, что успех Украины сделает Европу безопаснее.

Президент Чехии считает, что технологическое превосходство будет иметь решающее значение в будущих конфликтах, и призывает ЕС ускорить инвестиции в исследования и разработки в области ИИ.

ПРАГА, 21 мая – РИА Новости. НАТО и ЕС должны не конкурировать, а дополнять друг друга в сфере европейской безопасности, заявил президент Чехии Петр Павел в четверг, выступая на международной конференции GLOBSEC в Праге.

НАТО и Евросоюз не являются конкурентами в сфере европейской безопасности и должны функционировать как взаимодополняющие столпы", - подчеркнул Павел

Он полагает, что наиболее ярким примером возможной связи между НАТО и ЕС является военная мобильность. "НАТО знает, какие маршруты, порты, железные дороги, мосты и аэропорты необходимы для перемещения войск по всей Европе в случае кризиса. У ЕС есть финансовые и регуляторные инструменты, которые могут помочь модернизировать значительную часть этой инфраструктуры", – отметил чешский президент.

По словам Павела, задача состоит в том, чтобы обеспечить совпадение этих двух планов. "Чтобы военные потребности НАТО определяли направление инвестиций ЕС, а инвестиции ЕС укрепляли сдерживающий потенциал НАТО", - отметил Павел.

Павел также подчеркнул необходимость продолжения поддержки Украины . По его словам, Украина стала одним из наиболее боеспособных игроков в Европе. "Она продемонстрировала замечательную устойчивость, накопила обширный боевой опыт и разработала технологические инновации", - отметил Павел. По его словам, поддержка Украины - это не благотворительность, а прямые инвестиции в европейскую безопасность.

"Потому что, если Украина добьется успеха, Европа станет безопаснее. Если Украину насильно заставят заключить плохой мир, мы все будем жить с его последствиями десятилетиями", - заявил глава Чехии

Как считает Павел, технологии будут иметь решающее значение в будущих конфликтах. ЕС и США не должны конкурировать в области ИИ, а должны сотрудничать и вдохновлять друг друга, заявил Павел. По мнению президента, Европа не осознала вовремя, насколько быстро будет развиваться технология, и должна значительно ускорить инвестиции в исследования и разработки, которые также должны быть более эффективными и не такими фрагментированными как ныне.

По словам Павела, США предоставили ИИ больше свободы, в то время как ЕС с самого начала сосредоточился на регулировании, чтобы избежать нежелательных последствий в будущем. "Оба подхода могут оказаться эффективными, и их сочетание может принести результаты", — сказал чешский президент.