Баскетболист "Сан-Антонио" убежал в общественный туалет во время матча

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Форвард "Сан-Антонио Сперс" Картер Брайант был замечен в общественном туалете арены во время матча полуфинальной серии плей-офф НБА против "Оклахома-Сити Тандер".
- Встреча прошла в Оклахома-Сити и завершилась победой хозяев со счетом 122:113.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Форвард "Сан-Антонио Спёрс" Картер Брайант был замечен в общественном туалете арены во время второго матча полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Оклахома-Сити Тандер".
Встреча прошла в Оклахома-Сити и завершилась победой хозяев со счетом 122:113. На видео, опубликованном пользователем под ником KeithHilliary в соцсети TikTok, игрок в окружении обычных болельщиков выходит из общественного туалета.
За 10 минут на паркете Брайант совершил один подбор, один блок-шот, один перехват и две потери.
В текущем плей-офф Брайант в среднем набирает 2,9 очка, делает 2,3 подбора и отдает 1,1 результативной передачи за матч. Счет в серии до четырех побед равный - 1-1.
Демин не вошел в сборные новичков сезона НБА
Вчера, 09:54