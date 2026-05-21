Баскетболист "Сан-Антонио" убежал в общественный туалет во время матча

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Форвард "Сан-Антонио Спёрс" Картер Брайант был замечен в общественном туалете арены во время второго матча полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Оклахома-Сити Тандер".

Встреча прошла в Оклахома-Сити и завершилась победой хозяев со счетом 122:113. На видео, опубликованном пользователем под ником KeithHilliary в соцсети TikTok , игрок в окружении обычных болельщиков выходит из общественного туалета.

За 10 минут на паркете Брайант совершил один подбор, один блок-шот, один перехват и две потери.