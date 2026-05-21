Т-Банк проведет автопробег Москва — Санкт-Петербург к фестивалю Т-Двор

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Т-Банк проведет 1 июня автопробег Москва — Санкт-Петербург в преддверии фестиваля Т-Двор, который пройдет в северной столице 4-6 июня, сообщает банк.

Автопробег организован совместно с российским автомобильным брендом Esteo. Участниками автопробега станут журналисты и блогеры, интересующиеся технологиями будущего — от искусственного интеллекта и финтеха до современных автомобильных решений. В рамках автопробега его участники не только преодолеют более 700 километров между двумя столицами России без дозаправки, но и протестируют новые цифровые банковские технологии.

Пробег стартует от штаб-квартиры Т-Банка T-Space в Москве и закончится в тот же день в центре Санкт-Петербурга в пространстве Т-Двора в Никольских рядах.

Бесплатный летний фестиваль под открытым небом Т-Двор в этом году посвящен теме "Технологии будущего для людей". Каждый день фестиваля будет связан с отдельной темой. Первый день будет посвящен науке и технологиям, которые уже меняют человека, общество и привычный уклад жизни. День бизнеса пройдет в Никольских рядах 5 июня. Его программа рассчитана на предпринимателей, управленцев и всех, кто хочет понять, как ИИ, платформенная экономика и новые модели потребления меняют рынок — и что нужно делать бизнесу, чтобы оставаться конкурентоспособным. Заключительный день фестиваля будет посвящен человеку в эпоху искусственного интеллекта — тому, как меняются тело, работа, деньги, искусство и повседневная жизнь в новой технологической реальности.