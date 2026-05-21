Эксперт: ЕС не компенсирует Армении потери от ухудшения отношений с Россией

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Европа не компенсирует Армении экономические потери от ухудшения отношений с Россией, считает экономист Иван Лизан.
Во вторник замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что армянское руководство предприняло ряд шагов, которые несут в себе риск системных изменений в отношениях Москвы и Еревана. При этом, как отмечал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, именно сотрудничество с Россией является основным двигателем роста экономики Армении.
По его мнению, европейские страны вместо экономической помощи могут "нарисовать нужные цифры" на грядущих выборах в Армении.
Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил идущую в Ереване дискуссию об отношениях с Евросоюзом и предупредил, что нахождение одновременно в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.
Путин также указал на преимущества, которые получает армянская экономика благодаря членству в ЕАЭС, включая газ из России по 177,5 доллара за тысячу кубометров, тогда как в Европе цены зашкаливают за 600 долларов.