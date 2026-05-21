Рейтинг@Mail.ru
Эксперт: ЕС не компенсирует Армении потери от ухудшения отношений с Россией - РИА Новости, 21.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 21.05.2026
Эксперт: ЕС не компенсирует Армении потери от ухудшения отношений с Россией

Лизан: Европа не компенсирует Армении потери от ухудшения отношений с Россией

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Европа не компенсирует Армении экономические потери от ухудшения отношений с Россией, считает экономист Иван Лизан.
Во вторник замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что армянское руководство предприняло ряд шагов, которые несут в себе риск системных изменений в отношениях Москвы и Еревана. При этом, как отмечал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, именно сотрудничество с Россией является основным двигателем роста экономики Армении.
"Европа же вряд ли постарается компенсировать Еревану потери. Максимум, Брюссель может направить в Армению около 200 миллионов евро на самые неотложные нужды", - сказал Лизан деловой газете ВЗГЛЯД.
По его мнению, европейские страны вместо экономической помощи могут "нарисовать нужные цифры" на грядущих выборах в Армении.
Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил идущую в Ереване дискуссию об отношениях с Евросоюзом и предупредил, что нахождение одновременно в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС невозможно.
Путин также указал на преимущества, которые получает армянская экономика благодаря членству в ЕАЭС, включая газ из России по 177,5 доллара за тысячу кубометров, тогда как в Европе цены зашкаливают за 600 долларов.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Исключение из ЕАЭС невозможно без заявки Еревана, заявили в МИД Армении
Вчера, 10:10
 
В миреРоссияАрменияЕреванВладимир ПутинМихаил ГалузинСергей ШойгуЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала