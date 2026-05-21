Анкалаев сообщил, что подписал контракт на следующий бой в UFC

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев сообщил о подписании контракта на следующий бой в UFC.
- Последний поединок Анкалаева прошел в октябре 2025 года, где он уступил бразильцу Алексу Перейре и утратил чемпионский титул в полутяжелом весе.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Анкалаев в соцсети Х сообщил о подписании контракта на следующий бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Последний поединок россиянин провел в октябре 2025 года на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе, тогда он уступил бразильцу Алексу Перейре единогласным решением судей и утратил чемпионский титул в полутяжелом весе.
"Контракт подписан. Скучаю по тому, как крушил людей. Увидимся скоро", - написал Анкалаев.
На счету 33-летнего Анкалаева 20 побед, два поражения и одна ничья в профессиональной карьере (еще один бой признан несостоявшимся).