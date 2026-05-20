Более 30 экспортеров представлены на выставке "Здравоохранение" в Алматы

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 30 экспортеров участвует в экспозиции "Сделано в России" на выставке "Здравоохранение" в Алматы, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) организовал коллективную экспозицию под национальным брендом "Сделано в России" в рамках 31-й казахстанской международной выставки "Здравоохранение" (KIHE 2026). Мероприятие проходит с 20 по 22 мая 2026 года в Алматы. На коллективной экспозиции "Сделано в России" представлены 35 участников из 23 российских регионов. При этом одиннадцать компаний являются обладателями сертификата "Сделано в России", - говорится в пресс-релизе.

Среди участников экспозиции – ИТ-компания "МедРокет" из Краснодара, которая специализируется на разработке программного обеспечения для здравоохранения. Компания основана в 2011 году, сегодня ее продукты используются более чем в 41 тысяче медицинских клиник в России и странах СНГ.

"МедРокет" представит несколько цифровых продуктов, в том числе облачную медицинскую информационную систему "МедЛок", которая автоматизирует работу клиник. Ее использует более 5 тысяч медицинских учреждений в России и ближнем зарубежье. С помощью "МедЛок" пациенты записались на прием к доктору более 50 миллионов раз. Эта система позволяет снизить издержки клиники в среднем на 20-40%, а врачи ежедневно экономят до трех часов рабочего времени.

Также в рамках экспозиции "Сделано в России" компания продемонстрирует сайт онлайн-записи к врачам "Уайдок" (YDoc), содержащий информацию о 57 тысячах медицинских специалистов из 10 стран мира и представляющий более 12 тысяч клиник, мобильное приложение "МедТочка" (приложением ежемесячно пользуется 860 тысяч человек) и сервис интеграции "МедФлекс", который обеспечивает защищенный обмен данными между информационными системами и внешними сервисами в 14,5 тысячи клиник.

Кроме того, в коллективной экспозиции "Сделано в России" участвует компания "МЕРС", которая, обладая производством полного цикла в Казани, производит стерильные устройства высокого класса риска для обеспечения гемостаза при хирургических, эндоскопических и кардиохирургических операциях. На KIHE 2026 "МЕРС" демонстрирует хирургические имплантируемые полимерные и титановые зажимы, инструмент для установки зажимов и устройства для эвакуации органов и тканей.

Еще одним участником коллективной экспозиции является татарстанский производитель специализированной медицинской холодильной и морозильной техники "Производственное объединение "Завод им. Серго" ("ПОЗИС"). Среди экспонатов – морозильник для хранения плазмы крови и биологических образцов при температуре от -50°С до -86°С, лабораторный комбинированный холодильник с функцией регистрации температур на карте памяти, а также бактерицидный рециркулятор закрытого типа, который обеззараживает до 95% болезнетворных бактерий, находящихся в воздухе. Продукция "ПОЗИС" поставляется, в том числе, в Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. В Казахстане, в частности, компания располагает развитой дистрибьюторской сетью.

Кроме того, в экспозиции "Сделано в России" участвует петербургская компания "Ассоциация Медицины и Аналитики". Она основана в 1997 году и специализируется на производстве гастроэнтерологического диагностического оборудования и тест-систем для выявления хеликобактериоза. Компания предлагает тесты для инвазивной и неинвазивной диагностики. Их чувствительность и специфичность превышают 98%. Результат можно получить через пять минут прямо в кабинете врача. При этом тесты сохраняют свойства при транспортировке от -50°С до +60°С и хранятся два года без холодильника. Продукция компании поставляется в 52 страны мира, включая Казахстан, Индию, Китай, Индонезию и страны Ближнего Востока. Непосредственно на казахстанском рынке компания работает более 10 лет.

Помимо этого, компания "МедиКрафт", резидент "Сколково" и технопарка академгородка в Новосибирске, демонстрирует в Алматы разработанные и зарегистрированные контактные среды для инструментальной медицинской диагностики. На данный момент продукты "МедиКрафт" поставляются в Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Также на стенде представлены компании "Ай Би Си Нанотекс", "АМА", "Экотен", "Санаторий "Синегорские минеральные воды", "Фотек" и другие.

Организация коллективного стенда под единым национальным брендом "Сделано в России" на выставке "Здравоохранение" в Алматы является частью стратегии РЭЦ, направленной на построение устойчивой инфраструктуры присутствия российских компаний в Казахстане и формирование долгосрочных каналов выхода на локальный рынок. Среди прочего данная стратегия включает организацию регулярных b2b-платформ взаимодействия, сопровождение сделок, а также поддержку двустороннего сотрудничества на региональном уровне.

KIHE 2026 является крупнейшим отраслевым событием в Центральной Азии. Выставка объединяет производителей и поставщиков медицинского оборудования, лекарственных средств и расходных материалов.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ), в который также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Российский экспортно-импортный банк (Росэксимбанк) и "Школа экспорта РЭЦ", является государственным институтом развития, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ). Группа РЭЦ предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".