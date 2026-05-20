21:49 20.05.2026 (обновлено: 22:53 20.05.2026)
"Это пугает". Встреча Путина с Си Цзиньпином поразила журналиста

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский журналист Рик Санчес заявил, что Запад боится расширения влияния партнерства России и Китая на глобальную политику.
  • По словам Санчеса, западные санкции и давление укрепили российско-китайское партнерство.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Запад боится расширения влияния партнерства России и Китая на глобальную политику, заявил американский журналист и ведущий на телеканале RT Рик Санчес.
"Владимир Путин и Си Цзиньпин прекрасно понимают, какое глобальное влияние они оказывают, и не собираются сбавлять обороты. Именно это и пугает Запад", — написал он в соцсети X.
По словам журналиста, ирония заключается в том, что "западные санкции, давление и мышление в духе "холодной войны 2.0" только укрепили российско-китайское партнерство".
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина.
Москва и Пекин приняли и подписали 42 документа, в том числе совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
