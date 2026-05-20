Путина встретили торжественными залпами из пушек на главной площади Китая

ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Российского президента Владимира Путина, находящегося с визитом в Китае, встретили на пекинской площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония официальной встречи президента РФ и российской делегации проходит в среду утром на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Чуть позже в среду здесь, в Доме народных собраний состоятся переговоры Путина и Си Цзиньпина.