Путина встретили торжественными залпами из пушек на главной площади Китая - РИА Новости, 20.05.2026
06:24 20.05.2026 (обновлено: 06:38 20.05.2026)
Путина встретили торжественными залпами из пушек на главной площади Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президента России Владимира Путина встретили на пекинской площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек.
  • Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил президента России Владимира Путина перед Домом народных собраний.
  • Лидеры России и Китая проведут переговоры, на которых рассмотрят комплекс двусторонних отношений и обсудят сотрудничество в сфере углеводородов и проект газопровода «Сила Сибири — 2».
ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Российского президента Владимира Путина, находящегося с визитом в Китае, встретили на пекинской площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек, передает корреспондент РИА Новости.
Председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовал президента России Владимира Путина в Пекине, лично встретив гостя перед Домом народных собраний, где пройдут их переговоры. После чего, в честь российского лидера, расположенные на главной площади Китая - Тяньаньмэнь, пушки произвели несколько залпов.
Церемония официальной встречи президента РФ и российской делегации проходит в среду утром на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Чуть позже в среду здесь, в Доме народных собраний состоятся переговоры Путина и Си Цзиньпина.
Лидеры России и Китая рассмотрят весь комплекс двусторонних отношений, включая наиболее чувствительные вопросы, а также обменяются мнениями по международным и региональным проблемам. Как ожидается, они в том числе подробно обсудят сотрудничество в сфере углеводородов и вопросы, связанные с проектом газопровода "Сила Сибири - 2".
