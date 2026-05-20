Путина встретили торжественными залпами из пушек на главной площади Китая

ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Российского президента Владимира Путина, находящегося с визитом в Китае, встретили на пекинской площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек, передает корреспондент РИА Новости.
Председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовал президента России Владимира Путина в Пекине, лично встретив гостя перед Домом народных собраний, где пройдут их переговоры. После чего, в честь российского лидера, расположенные на главной площади Китая - Тяньаньмэнь, пушки произвели несколько залпов.
Церемония официальной встречи президента РФ и российской делегации проходит в среду утром на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Чуть позже в среду здесь, в Доме народных собраний состоятся переговоры Путина и Си Цзиньпина.
Лидеры России и Китая рассмотрят весь комплекс двусторонних отношений, включая наиболее чувствительные вопросы, а также обменяются мнениями по международным и региональным проблемам. Как ожидается, они в том числе подробно обсудят сотрудничество в сфере углеводородов и вопросы, связанные с проектом газопровода "Сила Сибири - 2".