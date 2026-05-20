На площади Тяньаньмэнь идут последние приготовления ко встрече Путина

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Последние приготовления к торжественной встрече президента России Владимира Путина идут на площади Тяньаньмэнь в Пекине, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер накануне прибыл в Китай с официальным визитом.
Торжественная приветственная церемония совсем скоро состоится перед Домом народных собраний, где позже в среду пройдут переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
В церемонии встречи примет участие рота почетного караула, которая уже выстроилась для встречи российского лидера. На площади установлены флаги России и Китая.