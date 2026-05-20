Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" за неделю сбили более 700 дронов ВСУ - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:08 20.05.2026 (обновлено: 07:10 20.05.2026)
Бойцы "Севера" за неделю сбили более 700 дронов ВСУ

Группировка войск «Север» уничтожила более 700 украинских БПЛА за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения мобильных огневых групп группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 700 ударных и дальнобойных беспилотников ВСУ.
  • Беспилотники были уничтожены над территориями Сумской и Харьковской областей.
  • Операторы РЛС заранее устанавливают направление и маршрут полета беспилотников, что позволяет мобильным огневым группам своевременно выдвигаться для их перехвата.
БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Подразделения мобильных огневых групп группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 700 ударных и дальнобойных беспилотников ВСУ, сообщил РИА Новости представитель группировки войск "Север".
По его словам, современные радиолокационные системы (РЛС) позволяют определять не только сам факт нарушения воздушного пространства, но и точные координаты целей, их высоту, скорость и тип угрозы.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Группировка "Север" уничтожила более 200 украинских БПЛА за неделю
1 февраля, 07:06
"В ходе боевых дежурств подразделениями мобильных огневых групп группировки войск "Север" было уничтожено более 700 ударных БПЛА и беспилотников большой дальности. Цели были уничтожены над территориями Сумской и Харьковской областей", - рассказал собеседник, добавив, что это данные за неделю.
Он отметил, что операторы РЛС заранее устанавливают направление и маршрут полета беспилотников, что дает возможность мобильным огневым группам своевременно выдвигаться для их перехвата. После получения команды подразделения выдвигаются для нанесения огневого поражения. Он уточнил, что расчеты оснащены стрелковым оружием с тепловизионными прицелами и спаренными пулеметами различного калибра на турелях, что позволяет вести плотный и прицельный огонь по воздушным целям и повышает эффективность уничтожения БПЛА ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала