Краткий пересказ от РИА ИИ Подразделения мобильных огневых групп группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 700 ударных и дальнобойных беспилотников ВСУ.

Беспилотники были уничтожены над территориями Сумской и Харьковской областей.

Операторы РЛС заранее устанавливают направление и маршрут полета беспилотников, что позволяет мобильным огневым группам своевременно выдвигаться для их перехвата.

БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Подразделения мобильных огневых групп группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 700 ударных и дальнобойных беспилотников ВСУ, сообщил РИА Новости представитель группировки войск "Север".

По его словам, современные радиолокационные системы (РЛС) позволяют определять не только сам факт нарушения воздушного пространства, но и точные координаты целей, их высоту, скорость и тип угрозы.

"В ходе боевых дежурств подразделениями мобильных огневых групп группировки войск "Север" было уничтожено более 700 ударных БПЛА и беспилотников большой дальности. Цели были уничтожены над территориями Сумской и Харьковской областей", - рассказал собеседник, добавив, что это данные за неделю.