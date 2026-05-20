Бойцы "Севера" за неделю сбили более 700 дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
БЕЛГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Подразделения мобильных огневых групп группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 700 ударных и дальнобойных беспилотников ВСУ, сообщил РИА Новости представитель группировки войск "Север".
По его словам, современные радиолокационные системы (РЛС) позволяют определять не только сам факт нарушения воздушного пространства, но и точные координаты целей, их высоту, скорость и тип угрозы.
"В ходе боевых дежурств подразделениями мобильных огневых групп группировки войск "Север" было уничтожено более 700 ударных БПЛА и беспилотников большой дальности. Цели были уничтожены над территориями Сумской и Харьковской областей", - рассказал собеседник, добавив, что это данные за неделю.
Он отметил, что операторы РЛС заранее устанавливают направление и маршрут полета беспилотников, что дает возможность мобильным огневым группам своевременно выдвигаться для их перехвата. После получения команды подразделения выдвигаются для нанесения огневого поражения. Он уточнил, что расчеты оснащены стрелковым оружием с тепловизионными прицелами и спаренными пулеметами различного калибра на турелях, что позволяет вести плотный и прицельный огонь по воздушным целям и повышает эффективность уничтожения БПЛА ВСУ.
22 июня 2022, 17:18