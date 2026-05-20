Россия и КНР будут бороться с внешним вмешательством в свои внутренние дела

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут бороться с информационным вмешательством третьих стран в свои внутренние дела и распространением недостоверных материалов, которые могут навредить межгосударственным связям, следует из совместного заявления РФ и КНР.
"Стороны будут совместно противостоять недружественным действиям третьих сторон, способным негативно отразиться на двустороннем медиасотрудничестве, информационному вмешательству во внутренние дела государств, распространению недостоверных материалов, наносящих ущерб межгосударственным связям, расширять каналы обмена информацией", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.