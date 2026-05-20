На Западе рассказали, что произошло из-за визита Путина в Китай
01:06 20.05.2026
На Западе рассказали, что произошло из-за визита Путина в Китай

SC: визит Путина в Китай загнал Европу в изоляцию

Президент России Владимир Путин в аэропорту Пекина
Президент России Владимир Путин в аэропорту Пекина. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Визит Владимира Путина в Китай загнал Европу в изоляцию, пишет политический обозреватель Лоренцо Пачини на портале Strategic Culture.
"В условиях этой глобальной перестройки Европа оказалась в исключительно уязвимом положении, страдая от хронического стратегического дефицита", — считает он.
По мнению эксперта, Россия, Китай и США сейчас могут сформировать новый мировой порядок, в котором Брюссель будет в позиции подчиненного, а не лидера.
"Разворачивается нечто чрезвычайно важное, масштабы которого нам пока не поддаются пониманию. Встреча политических лидеров США, Китая и России в Пекине — это крайне необычное событие, скрывающее нечто гораздо большее, чем кажется на первый взгляд", — резюмирует Пачини.
Вчера вечером президент России Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. В среду он обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином весь комплекс двусторонних отношений и актуальные международные проблемы.
