Ушаков рассказал о "духе Пекина"

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что ни разу не использовал словосочетание "дух Анкориджа", а "дух Пекина" реально существует и его можно "пощупать".
Словосочетание "дух Анкориджа" в СМИ используется для описания договоренностей, достигнутых лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по итогами переговоров на Аляске, которые прошли 15 августа 2025 года.
"Ну, наверное, "дух Пекина" существует. Я не знаю про "дух Анкориджа", я ни разу не употреблял это словосочетание… Это ("дух Пекина" - ред.) реально существует, можно не только дышать этим, но и пощупать, по-моему", - сказал Ушаков корреспонденту Первого канала, отвечая на вопрос, не пора ли забыть про "дух Анкориджа" и говорить о "духе Пекина".