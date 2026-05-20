Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о "духе Пекина" - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 20.05.2026
Ушаков рассказал о "духе Пекина"

Ушаков заявил, что "дух Пекина" реально существует

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрий Ушаков отметил, что "дух Пекина" реально существует.
  • Ушаков заявил, что никогда не использовал словосочетание "дух Анкориджа".
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что ни разу не использовал словосочетание "дух Анкориджа", а "дух Пекина" реально существует и его можно "пощупать".
Словосочетание "дух Анкориджа" в СМИ используется для описания договоренностей, достигнутых лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по итогами переговоров на Аляске, которые прошли 15 августа 2025 года.
"Ну, наверное, "дух Пекина" существует. Я не знаю про "дух Анкориджа", я ни разу не употреблял это словосочетание… Это ("дух Пекина" - ред.) реально существует, можно не только дышать этим, но и пощупать, по-моему", - сказал Ушаков корреспонденту Первого канала, отвечая на вопрос, не пора ли забыть про "дух Анкориджа" и говорить о "духе Пекина".
По итогам переговоров лидеров России и Китая в Пекине стороны приняли и подписали 42 документа.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Почетный караул и залп из пушек: как прошел визит Путина в Китай
Вчера, 10:46
 
РоссияСШААляскаЮрий УшаковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала