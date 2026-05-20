Урусов: создание доверенного ИИ в России проходит поэтапно

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости . В России формирование доверенного искусственного интеллекта (ИИ) идет поэтапно: ключевым шагом станет четкое разделение зон ответственности между нейросетью и человеком, рассказал в кулуарах конференции ЦИПР-2026 руководитель Скала^р (группа Rubytech) Виктор Урусов. Эксперт отметил, что сегодня вся ответственность за действия ИИ ложится на разработчика, но это – часть процесса выстраивания надежных механизмов взаимодействия. В отличии от текущих подходов к доверенному программному обеспечению, где можно проверить алгоритмы, к моделям ИИ необходимо относиться как к физическим системам и для их оценки проводить сложные и многократные испытания на корректность работы в различных условиях.

Урусов подчеркнул, что российские компании активно повышают качество внедрения ИИ в свои бизнес-процессы. Например, если раньше при проведении совещаний нейросети использовались лишь для протоколирования, то сейчас прорабатываются сценарии, где они становятся полноправными участниками обсуждений. "Если ИИ имеет доступ ко всей актуальной корпоративной информации, а также ко всем знаниям по определенной тематике, доступным в открытых источниках, тогда любое обсуждение внутри организации приобретает более высокий уровень качества", – добавил он.



Для дальнейшего прогресса важно выстроить локальную ИИ-инфраструктуру, обучать модели на собственных данных и соответствовать требованиям регулятора – это станет основой для создания доверенных решений.



Как отметил Урусов, внедрение искусственного интеллекта в России связано с серьезными экономическими вызовами: компаниям необходимо создавать дорогостоящую локальную инфраструктуру, соответствующую требованиям регулятора. При этом просчитать возврат от таких инвестиций бывает непросто. По его словам, снизить затраты помогут государственные налоговые льготы – они могут обеспечить экономию в размере 25–30%. Также важно использовать специализированные решения, позволяющие кратно повысить утилизацию и эффективность использования самых дорогостоящих вычислительных ресурсов – графических ускорителей.



"Сомнения в экономической выгоде ИИ напоминают ситуацию прошлых лет, – подчеркнул эксперт. – В свое время проиграли предприятия, которые сомневались в необходимости перехода с паровых машин на электрические. Проиграли предприятия, которые не начали своевременно внедрять автоматизацию. Также и ИИ войдет в жизнь бизнеса так, что оставаться конкурентоспособным без его всеобъемлющего использования будет невозможно".