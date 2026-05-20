Рейтинг@Mail.ru
Урусов: создание доверенного ИИ в России проходит поэтапно - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 20.05.2026
Урусов: создание доверенного ИИ в России проходит поэтапно

Урусов: доверенный ИИ появится после четкого разделения ответственности

© Фото предоставлено пресс-службой Группы RubytechДоверенный ИИ появится после четкого разделения ответственности
Доверенный ИИ появится после четкого разделения ответственности - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Группы Rubytech
Доверенный ИИ появится после четкого разделения ответственности
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. В России формирование доверенного искусственного интеллекта (ИИ) идет поэтапно: ключевым шагом станет четкое разделение зон ответственности между нейросетью и человеком, рассказал в кулуарах конференции ЦИПР-2026 руководитель Скала^р (группа Rubytech) Виктор Урусов.

Эксперт отметил, что сегодня вся ответственность за действия ИИ ложится на разработчика, но это – часть процесса выстраивания надежных механизмов взаимодействия. В отличии от текущих подходов к доверенному программному обеспечению, где можно проверить алгоритмы, к моделям ИИ необходимо относиться как к физическим системам и для их оценки проводить сложные и многократные испытания на корректность работы в различных условиях.
Конференция Цифровая индустрия промышленной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Студенты представили на ЦИПР цифровые решения для высшего образования
3 июня 2025, 23:15
Урусов подчеркнул, что российские компании активно повышают качество внедрения ИИ в свои бизнес-процессы. Например, если раньше при проведении совещаний нейросети использовались лишь для протоколирования, то сейчас прорабатываются сценарии, где они становятся полноправными участниками обсуждений. "Если ИИ имеет доступ ко всей актуальной корпоративной информации, а также ко всем знаниям по определенной тематике, доступным в открытых источниках, тогда любое обсуждение внутри организации приобретает более высокий уровень качества", – добавил он.

Для дальнейшего прогресса важно выстроить локальную ИИ-инфраструктуру, обучать модели на собственных данных и соответствовать требованиям регулятора – это станет основой для создания доверенных решений.

Как отметил Урусов, внедрение искусственного интеллекта в России связано с серьезными экономическими вызовами: компаниям необходимо создавать дорогостоящую локальную инфраструктуру, соответствующую требованиям регулятора. При этом просчитать возврат от таких инвестиций бывает непросто. По его словам, снизить затраты помогут государственные налоговые льготы – они могут обеспечить экономию в размере 25–30%. Также важно использовать специализированные решения, позволяющие кратно повысить утилизацию и эффективность использования самых дорогостоящих вычислительных ресурсов – графических ускорителей.

"Сомнения в экономической выгоде ИИ напоминают ситуацию прошлых лет, – подчеркнул эксперт. – В свое время проиграли предприятия, которые сомневались в необходимости перехода с паровых машин на электрические. Проиграли предприятия, которые не начали своевременно внедрять автоматизацию. Также и ИИ войдет в жизнь бизнеса так, что оставаться конкурентоспособным без его всеобъемлющего использования будет невозможно".
 
РоссияИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала