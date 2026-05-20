Уиткофф заявлял о желании приехать в Москву, сообщил Ушаков - РИА Новости, 20.05.2026
11:15 20.05.2026
Уиткофф заявлял о желании приехать в Москву, сообщил Ушаков

Ушаков: Уиткофф хочет приехать в Москву вместе с Кушнером

Стив Уиткофф. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял о желании приехать в Москву вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
  • Дата визита Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву пока не определена.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф несколько раз заявлял о желании приехать в Москву вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером, но дата их визита пока не определена, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Уиткофф несколько раз заявлял о своем желании вместе со своим партнером Кушнером приехать в Москву. Мы данную тему обсуждали в ходе контактов с ним, в частности, но дата пока не определена", - сказал Ушаков "Известиям".
Помощник президента России отметил, что вопрос их визита в Москву должен решаться в двустороннем порядке, точная дата "пока не согласована".
