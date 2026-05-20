УЕФА сделал новый формат отбора на чемпионаты Европы

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем сайте опубликовал обновленный формат отбора на чемпионаты Европы, начиная с сезона-2028/29.
Отборочный турнир чемпионата Европы будет иметь двухуровневую структуру: Лига 1, куда войдут 36 сборных из Лиг А и В Лиги наций, а также Лига 2, состоящая из оставшихся команд. В Лиге 1 будет три группы по 12 команд. Каждая из них проведет по шесть матчей против шести соперников. Лига 2 будет организована точно так же, как Лига C Лиги наций: три группы по шесть команд.
Лучшие команды каждой группы Лиги 1 отберутся напрямую, а остальные места будут распределены через систему плей-офф, которая обеспечит справедливые шансы на квалификацию также и для команд Лиги 2.
В новой структуре Лига наций, начиная с розыгрыша сезона-2028/29, перейдет из четырех лиг в три лиги по 18 команд. Каждая лига будет состоять из трех групп по шесть команд, которые проведут по шесть матчей против пяти разных соперников. Из-за того, что в турнире принимают участие 55 сборных, третья лига будет включать в себя одну группу из семи команд.
Отмечается, что представленная концепция будет доработана в течение следующих нескольких месяцев, а детальный формат будет представлен для окончательного утверждения на следующем заседании исполнительного комитета УЕФА в сентябре.
