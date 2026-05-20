Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о значимости контактов Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:46 20.05.2026
В Кремле рассказали о значимости контактов Путина и Си Цзиньпина

Песков: РФ и Китай придают большое значение содержанию контактов своих лидеров

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Китай придают огромное значение содержанию контактов между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, заявил Песков.
  • Он отметил, что основная ценность таких встреч — в их содержании, а не в церемониальной атрибутике.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай придают огромное значение содержанию контактов между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков отметил, что нет смысла сравнивать церемонии встреч президента США Дональда Трампа и Путина, поскольку "основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике".
"Если вы проанализируете те фразы, которые были сказаны и Си Цзиньпином, и Путиным в начале узкого состава, то видно, что обе стороны этому содержанию придают огромное значение", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом.
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Пользователи соцсетей в Китае приветствуют визит Путина
07:42
 
В миреКитайРоссияСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала