В Кремле рассказали о значимости контактов Путина и Си Цзиньпина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Китай придают огромное значение содержанию контактов между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, заявил Песков.
- Он отметил, что основная ценность таких встреч — в их содержании, а не в церемониальной атрибутике.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай придают огромное значение содержанию контактов между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков отметил, что нет смысла сравнивать церемонии встреч президента США Дональда Трампа и Путина, поскольку "основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике".
"Если вы проанализируете те фразы, которые были сказаны и Си Цзиньпином, и Путиным в начале узкого состава, то видно, что обе стороны этому содержанию придают огромное значение", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом.