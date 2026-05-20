Си Цзиньпин рассказал о пользе прекращения огня на Ближнем Востоке

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Скорейшее прекращение конфликта на Ближнем Востоке поможет уменьшить препятствия для поставок энергоресурсов и международной торговли, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Скорейшее прекращение боевых действий (на Ближнем Востоке - ред.) поспособствует уменьшить препятствия в стабильности снабжения энергоресурсов, бесперебойной работе производственных и производственно-сбытовых цепочек и международной торговле", - заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине, его слова приводит CCTV.
Президент России Владимир Путин по приглашению китайского лидера находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая.