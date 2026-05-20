Си Цзиньпин подчеркнул ценность Договора о добрососедстве Китая и России

- Си Цзиньпин заявил о возрастающей ценности Договора о добрососедстве КНР и РФ в условиях изменения международной обстановки.
- Председатель КНР подчеркнул прогрессивность и практическую значимость китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей, на этом фоне ценность Договора о добрососедстве КНР и РФ становится все более очевидной, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Текущая международная обстановка претерпевает серьезные изменения, и мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей, на этом фоне все более отчетливо проявляются прогрессивность, научная обоснованность и практическая ценность китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - сказал он.
Китай и Россия договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, сообщило ранее агентство Синьхуа. Президент России Владимир Путин по приглашению китайского лидера находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая.