Си Цзиньпин подчеркнул ценность Договора о добрососедстве Китая и России

ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей, на этом фоне ценность Договора о добрососедстве КНР и РФ становится все более очевидной, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Текущая международная обстановка претерпевает серьезные изменения, и мир сталкивается с опасностью возвращения к закону джунглей, на этом фоне все более отчетливо проявляются прогрессивность, научная обоснованность и практическая ценность китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - сказал он.