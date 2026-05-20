Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая достигли высокого уровня.

ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Отношения РФ и КНР достигли нынешнего высокого уровня благодаря укреплению политического доверия, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.
"Китайско-российские отношения шаг за шагом достигли нынешнего высокого уровня благодаря присущей нам непоколебимой воле в процессе укрепления политического взаимодоверия и стратегического взаимодействия", - заявил Си Цзиньпин.