ЦСКА увеличил отрыв в полуфинале Единой лиги ВТБ с "Локомотивом-Кубанью"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский баскетбольный клуб ЦСКА на выезде победил «Локомотив-Кубань» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ со счетом 85:75.
- ЦСКА ведет в серии до четырех побед со счетом 3:1, пятая игра пройдет в Москве 23 мая.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Московский баскетбольный клуб ЦСКА на выезде нанес поражение "Локомотиву-Кубани" из Краснодара в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в среду в Краснодаре и завершилась со счетом 85:75 (21:29, 22:11, 13:11, 29:24) в пользу армейцев. В составе ЦСКА самыми результативными стали Антониус Кливленд и Мело Тримбл, в активе которых по 13 очков. У "Локомотива-Кубани" больше всех очков набрал Патрик Миллер - 22.
20 мая 2026 • начало в 20:00
Завершен
ЦСКА ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1. Пятая игра пройдет в Москве 23 мая.