Экс-теннисист Троицки стал новым тренером Джоковича - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
23:05 20.05.2026
Экс-теннисист Троицки стал новым тренером Джоковича

  • Новак Джокович объявил, что его новым тренером стал бывший сербский теннисист Виктор Троицки.
  • Троицки уже работал с Джоковичем в качестве тренера во время победных для серба летних Олимпийских игр 2024 года.
  • Виктор Троицки 40 лет, он тренировал соотечественников после завершения карьеры в 2021 году и был тренером сборной Сербии на Кубке Дэвиса 2023 года.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Победитель 24 турниров Большого шлема в мужском одиночном разряде серб Новак Джокович объявил, что его новым тренером стал бывший сербский теннисист Виктор Троицки.
"Добро пожаловать, мой друг, партнер по команде, а теперь тренер… Виктор Троицки", - сообщил Джокович у себя в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Троицки уже работал с Джоковичем в качестве тренера во время победных для серба летних Олимпийских игр 2024 года. С мая 2025 года с Джоковича работает Борис Бошнякович. Как сообщает Sportklub, специалист находится в Париже вместе с теннисистом, которому предстоит выступать на стартующем 24 мая "Ролан Гаррос".
Троицки 40 лет. В 2010 году он вместе с Джоковичем в составе сборной Сербии стал победителем Кубка Дэвиса. После завершения карьеры в 2021 году Троицки тренировал соотечественников Хамада Меджедовича и Миомира Кецмановича, также он был тренером сборной Сербии на Кубке Дэвиса 2023 года.
Джоковичу 38 лет. В сумме он выиграл 24 турнира Большого шлема ("Ролан Гаррос" - 3 раза, Уимблдон - 7, US Open - 4, Australian Open - 10), что является рекордом в мужском одиночном разряде.
