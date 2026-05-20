Трамп заявил, что будет работать над проблемой Тайваня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что будет работать над решением "проблемы Тайваня".
- Так он ответил на вопрос о поставках американского оружия на остров, который Пекин и Вашингтон признают неотъемлемой частью КНР.
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что будет работать над решением "проблемы Тайваня", отвечая на вопрос о поставках американского оружия на остров, который Пекин и Вашингтон признают неотъемлемой частью КНР.
«
"Мы полностью контролируем эту ситуацию. У нас была отличная встреча с председателем (КНР- ред.) Си (Цзиньпином - ред.) Мы будем работать над проблемой Тайваня", - сказал Трамп.
Американский лидер также добавил, что поговорит с главой администрации Тайваня перед принятием решения по поставке вооружений, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Трамп заявил 15 мая, что в ходе своего официального визита в Китай подробно обсудил с Си Цзиньпином вопрос возможных продаж американского оружия Тайваню и примет решение по этому вопросу позднее.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.