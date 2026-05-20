Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что будет работать над проблемой Тайваня - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 20.05.2026
Трамп заявил, что будет работать над проблемой Тайваня

Трамп заявил, что будет работать над решением проблемы Тайваня

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что будет работать над решением "проблемы Тайваня".
  • Так он ответил на вопрос о поставках американского оружия на остров, который Пекин и Вашингтон признают неотъемлемой частью КНР.
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что будет работать над решением "проблемы Тайваня", отвечая на вопрос о поставках американского оружия на остров, который Пекин и Вашингтон признают неотъемлемой частью КНР.
«
"Мы полностью контролируем эту ситуацию. У нас была отличная встреча с председателем (КНР- ред.) Си (Цзиньпином - ред.) Мы будем работать над проблемой Тайваня", - сказал Трамп.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время церемонии приветствия в Большом зале народных собраний в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Охрана Дональда Трампа устроила несколько потасовок с китайскими коллегами
Вчера, 17:46
Американский лидер также добавил, что поговорит с главой администрации Тайваня перед принятием решения по поставке вооружений, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Трамп заявил 15 мая, что в ходе своего официального визита в Китай подробно обсудил с Си Цзиньпином вопрос возможных продаж американского оружия Тайваню и примет решение по этому вопросу позднее.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.
Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Трамп считает, что в Китае его встретили лучше, чем Путина
Вчера, 18:20
 
В миреКитайТайваньПекинДональд ТрампСи ЦзиньпинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала