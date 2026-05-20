Трамп поддержал встречу Путина и Си Цзиньпина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Я думаю, что это хорошо", - сказал Трамп журналистам.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.