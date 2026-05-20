Россия и Китай будут совместно бороться с терроризмом.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и КНР будут совместно предотвращать теракты и бороться с использованием террористических формирований для достижения политических целей, говорится в совместном заявлении России и Китая.
"Стороны намерены совместно бороться против "трех сил зла", в особенности против террористических организаций, включенных в списки Совета безопасности ООН, и других террористических и экстремистских организаций, угрожающих национальной безопасности России и Китая, совместными усилиями предотвращать планирование и реализацию террористических акций с использованием новых технологий, совместно противодействовать поддержке и использованию террористических формирований для достижения политических целей", - говорится в тексте документа.
Президент России Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента РФ и председателя КНР Си Цзиньпина.