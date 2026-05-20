Продажи нового кроссовера Tenet 4L начнутся 22 мая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Продажи нового удлиненного кроссовера Tenet T4L стартуют в России с 22 мая по цене от 2,26 миллиона рублей.
- Новинка будет доступна в комплектациях "Актив" и "Прайм".
- И в четырех цветах: огненно-красный, искрящийся белый, технологичный серый и глубокий черный.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Продажи нового удлиненного кроссовера Tenet T4L стартуют в России с 22 мая по цене от 2,26 миллиона рублей, сообщил "АГР Холдинг".
«
"С 22 мая в дилерской сети Tenet начинаются продажи новой модели Tenet T4L. Новинка будет доступна в комплектациях "Актив" и "Прайм" по цене от 2 259 000 рублей", - говорится в сообщении.
На российском авторынке появилось девять новых моделей машин
2 апреля, 16:36
Данная модель является удлиненной версией кроссовера Tenet T4. Машина оснащается турбированным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя "мокрыми" сцеплениями.
В оснащение входят дисплей с бортовым компьютером и отдельный сенсорный 8-дюймовый экран управления настройками климатической системы, датчик света и дождя, аудиосистема из шести динамиков, задние датчики парковки, беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay, светодиодная оптика, системы телематики, регулировка подголовников по высоте, а также 18-дюймовые литые диски.
Комплектация "Актив" включает камеру заднего вида, передние сиденья из искусственной кожи, кондиционер, четыре подушки безопасности, а также "зимний пакет". Цена этой версии — 2,26 миллиона рублей.
Комплектация "Прайм" дополнительно включает систему кругового обзора, двухзонный климат-контроль, передние датчики парковки, обогрев второго ряда сидений и электропривод зеркал, а ее цена составляет 2,43 миллиона рублей.
Машина будет доступна в четырех цветах: огненно-красный, искрящийся белый, технологичный серый и глубокий черный.
"АГР Холдинг" (владелец бывших заводов Volkswagen в Калуге, Hyundai и General Motors в Санкт-Петербурге) и китайская компания Defetoo с августа 2025 года выпускают по полному циклу кроссоверы под брендом Tenet на заводе в Калуге. В начале февраля российская группа компаний сообщила о планах в первой половине 2026 года начать также производство машин под новым брендом Jeland в Петербурге.