Продажи нового кроссовера Tenet 4L начнутся 22 мая

Краткий пересказ от РИА ИИ Продажи нового удлиненного кроссовера Tenet T4L стартуют в России с 22 мая по цене от 2,26 миллиона рублей.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Продажи нового удлиненного кроссовера Tenet T4L стартуют в России с 22 мая по цене от 2,26 миллиона рублей, сообщил "АГР Холдинг".

« "С 22 мая в дилерской сети Tenet начинаются продажи новой модели Tenet T4L. Новинка будет доступна в комплектациях "Актив" и "Прайм" по цене от 2 259 000 рублей", - говорится в сообщении.

Данная модель является удлиненной версией кроссовера Tenet T4. Машина оснащается турбированным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя "мокрыми" сцеплениями.

В оснащение входят дисплей с бортовым компьютером и отдельный сенсорный 8-дюймовый экран управления настройками климатической системы, датчик света и дождя, аудиосистема из шести динамиков, задние датчики парковки, беспроводное подключение Android Auto и Apple CarPlay, светодиодная оптика, системы телематики, регулировка подголовников по высоте, а также 18-дюймовые литые диски.

Комплектация "Актив" включает камеру заднего вида, передние сиденья из искусственной кожи, кондиционер, четыре подушки безопасности, а также "зимний пакет". Цена этой версии — 2,26 миллиона рублей.

Комплектация "Прайм" дополнительно включает систему кругового обзора, двухзонный климат-контроль, передние датчики парковки, обогрев второго ряда сидений и электропривод зеркал, а ее цена составляет 2,43 миллиона рублей.

Машина будет доступна в четырех цветах: огненно-красный, искрящийся белый, технологичный серый и глубокий черный.