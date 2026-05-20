22:56 20.05.2026
"Астон Вилла" обыгрывает "Фрайбург" после первого тайма финала Лиги Европы

"Астон Вилла" обыгрывает "Фрайбург" в два мяча к перерыву финала Лиги Европы

© REUTERS / Isabel Infantes
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Астон Вилла» ведет со счетом 2:0 в первом тайме финального матча Лиги Европы против «Фрайбурга».
  • Матч проходит в Стамбуле на домашней арене «Бешикташа».
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Футболисты немецкого "Фрайбурга" уступают английской "Астон Вилле" после первого тайма финального матча Лиги Европы.
Встреча проходит в Стамбуле на домашней арене "Бешикташа". Английский клуб ведет в счете - 2:0. На 41-й минуте бирмингемская команда вышла вперед благодаря голу Юри Тилеманса, а в компенсированное время преимущество "Астон Виллы" точным ударом удвоил Эмилиано Буэндия.
"Фрайбург" до этого сезона ни разу не проходил дальше 1/8 финала Лиги Европы (2023, 2024). "Астон Вилла" дважды играла в четвертьфинале Кубка УЕФА (1978, 1998).
ФутболСпортЮри ТилемансЭмилиано БуэндияАстон ВиллаФрайбургБешикташ
 
