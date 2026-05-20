"Астон Вилла" обыгрывает "Фрайбург" после первого тайма финала Лиги Европы

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Футболисты немецкого "Фрайбурга" уступают английской "Астон Вилле" после первого тайма финального матча Лиги Европы.
Встреча проходит в Стамбуле на домашней арене "Бешикташа". Английский клуб ведет в счете - 2:0. На 41-й минуте бирмингемская команда вышла вперед благодаря голу Юри Тилеманса, а в компенсированное время преимущество "Астон Виллы" точным ударом удвоил Эмилиано Буэндия.
"Фрайбург" до этого сезона ни разу не проходил дальше 1/8 финала Лиги Европы (2023, 2024). "Астон Вилла" дважды играла в четвертьфинале Кубка УЕФА (1978, 1998).