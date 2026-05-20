Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции.
- ВСУ потеряли более 255 военнослужащих в ДНР и Днепропетровской области.
- Потери ВСУ также включают четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку Paladin.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 255 военнослужащих, сообщает Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* (запрещенная в РФ террористическая организация - ред.) и трех бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Доброполье, Курицыно, Кучеров Яр, Ленина, Новоалександровка, Новый Донбасс, Рубежное, Светлое, Шевченко Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 255 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и 155 мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США", - добавили в Минобороны.
* Запрещенная в России террористическая организация.