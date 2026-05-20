Суд дал 6,5 года мужчине за призывы к военным действиям против России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к шести с половиной годам лишения свободы Руслана Усеинова, призывавшего к военным действиям против РФ, сообщает пресс-служба суда.
Было установлено, что 26 февраля 2025 года Усеинов на одном из открытых антироссийских каналов в мессенджере разместил комментарий с призывами к нанесению ракетных ударов по территории РФ. В марте на том же канале он разместил еще один комментарий с призывами ракетных ударов, в частности, по населению Москвы и Санкт-Петербурга. В мае - он призывал к ударам по Москве.
В судебном заседании Усеинов свою вину в предъявленном ему обвинении признал полностью.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу еще не вступил.