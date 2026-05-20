Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил вклад Конституционного суда в демократическое развитие России - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 20.05.2026
Путин отметил вклад Конституционного суда в демократическое развитие России

Путин отметил роль Конституционного суда в демократическом развитии России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин отметил вклад Конституционного суда в развитие России как демократического правового государства.
  • Он подчеркнул, что современные вызовы повышают роль конституционной юстиции в странах, которые развиваются по правовому пути.
  • Президент выразил уверенность в том, что рекомендации и предложения, выдвинутые на конференции, послужат совершенствованию конституционного правосудия.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад Конституционного суда в развитие РФ как демократического правового государства.
Международная конференция "Конституционный контроль и глобальные вызовы современности" проходит в Санкт-Петербурге и приурочена к 35-летию Конституционного Суда Российской Федерации. Глава государства направил приветствие участникам мероприятия, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
В США встревожились из-за неожиданного послания Путина
Вчера, 14:43
"Нынешняя конференция проходит в год 35-летия Конституционного суда Российской Федерации. Все эти годы он вносит значительный вклад в развитие России как демократического правового государства, содействует укреплению национального суверенитета, сбережению мира, согласия и стабильности в обществе", - подчеркнул президент.
Лидер России также подчеркнул, что "современные вызовы повышают роль конституционной юстиции в тех странах, которые развиваются по правовому пути, признают в качестве незыблемого приоритета права и свободы человека".
Именно от конституционных судов во многом зависит гарантия сохранения конституционного статуса граждан, соблюдение баланса конституционных ценностей, в том числе индивидуальной свободы и публичного интереса, отметил Путин.
Президент выразил уверенность в том, что в ходе конференции участники смогут обменяться накопленным опытом и лучшими мировыми практиками, а выдвинутые рекомендации и предложения послужат совершенствованию конституционного правосудия.
Здание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Конституционный суд вступился за россиянку, которой не дали пенсию досрочно
27 апреля, 12:05
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала