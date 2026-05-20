Американского бойца ММА арестовали по обвинению в сексуальном насилии
Единоборства
 
13:28 20.05.2026
Американского бойца ММА арестовали по обвинению в сексуальном насилии

Американский боец ММА Сторли был арестован по обвинению в сексуальном насилии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский боец ММА Логан Сторли арестован по подозрению в сексуальном насилии.
  • Инцидент произошел в стриптиз-клубе в городе Ки-Уэст (штат Флорида, США), где Сторли вступил в половую связь с женщиной против ее воли.
  • Сторли был взят под стражу и освобожден под залог в размере 50 тысяч долларов.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Американский боец смешанных единоборств (ММА) Логан Сторли, выступающий в Профессиональной бойцовской лиге (PFL), был арестован по подозрению в сексуальном насилии, сообщает Miami Herald.
Инцидент произошел в стриптиз-клубе в городе Ки-Уэст (штат Флорида, США). Сторли познакомился там с женщиной, которая отказала ему в ухаживаниях. Позже она покинула заведение, а боец начал ее преследовать и вступил с ней в половую связь против ее воли в соседнем переулке.
Свидетелями происшествия стали сотрудники другого стриптиз-бара, которые задержали обнаженного Сторли до прибытия полиции. Отмечается, что спортсмен был взят под стражу в понедельник утром и доставлен в тюрьму округа Монро. В настоящее время он освобожден под залог в размере 50 тысяч долларов.
Сторли 33 года. В его активе 19 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. В своем последнем поединке, который состоялся 2 мая в рамках турнира PFL в США, он одержал победу над представителем Албании Флоримом Зендели.
ЕдиноборстваСмешанные боевые искусства (ММА)Вокруг спортаПроисшествия
 
