Россия и КНР будут углублять сотрудничество в сфере спутникового интернета

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут углублять сотрудничество в сфере спутникового интернета и интернета вещей, говорится в совместном заявлении России и КНР.
"Стороны выразили готовность продолжать укреплять российско-китайское сотрудничество в области координации и использования радиочастот и спутниковых орбит, непрерывно углублять российско-китайское сотрудничество и обмен опытом в сфере спутникового интернета и интернета вещей", - говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.