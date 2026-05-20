Россия и КНР будут углублять сотрудничество в сфере спутникового интернета

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут углублять сотрудничество в сфере спутникового интернета и интернета вещей, говорится в совместном заявлении России и КНР.

"Стороны выразили готовность продолжать укреплять российско-китайское сотрудничество в области координации и использования радиочастот и спутниковых орбит, непрерывно углублять российско-китайское сотрудничество и обмен опытом в сфере спутникового интернета и интернета вещей", - говорится в заявлении.