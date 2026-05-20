Спецоперация, 20 мая: ВСУ потеряли порядка 990 военных

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российских группировок войск в ходе спецоперации улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение украинским формированиям, потери ВСУ за сутки составили порядка 990 военных.
- Россия и Китай поддерживают все усилия для установления устойчивого мира на Украине и выступают за решение конфликта путем диалога и переговоров.
- Дмитрий Песков заявил, что заявления Владимира Зеленского о планах ударов по России на июнь не способствуют выходу на мирное урегулирование конфликта.
- Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что украинские военные за прошедшие сутки более 140 раз нанесли удары по 16 муниципалитетам региона, в результате один человек погиб, четверо пострадали.
- Генсек НАТО Марк Рютте признал, что сбитый накануне в небе над Эстонией беспилотник был украинским.
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Подразделения российских группировок войск в ходе спецоперации улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также нанесли поражение украинским формированиям, потери ВСУ за сутки составили порядка 990 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.
Кроме того, Киев потерял два танка, в том числе один Leopard, 11 боевых бронированных машин, боевую машину пехоты, девять артиллерийских орудий, четыре станции радиоэлектронной борьбы, станцию радиоэлектронной разведки и радиолокационную станцию.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок уничтожили зенитную самоходную установку Gepard. Также они нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения дальних беспилотников, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 780 беспилотников самолетного типа.
Полное устранение первопричин
Россия и Китай поддерживают все усилия для установления устойчивого мира на Украине, говорится в совместном заявлении РФ и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества, опубликованном на сайте Кремля.
Там же указано, что РФ и КНР убеждены в необходимости полного устранения первопричин украинского кризиса на основе соблюдения принципов Устава ООН, а также выступают за решение конфликта путем диалога и переговоров.
Кроме того, в документе отмечается, что Россия ценит объективную позицию Китая в украинском конфликте и приветствует стремление сыграть конструктивную роль в урегулировании.
Не способствуют
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что заявления Владимира Зеленского о том, что Украина подготовила план ударов по России на июнь, не способствуют выходу на мирное урегулирование конфликта. Он также выразил уверенность в том, что российские военные примут меры, чтобы противостоять угрозам, доносящимся из Киева.
Москва, по его словам, предпочитает мирный путь урегулирования на Украине и остается открытой к этому. В то же время Россия на фоне воинственной риторики Киева должна будет продолжать проведение специальной военной операции, пока не достигнет своих целей, отметил Песков.
Удары ВСУ по приграничью
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что украинские военные за прошедшие сутки более 140 раз нанесли удары по 16 муниципалитетам региона. В результате один человек погиб, четверо пострадали. Курская область, по данным губернатора Александра Хинштейна, была атакована с помощью артиллерии более 100 раз.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф несколько раз заявлял о желании приехать в Москву вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером, но дата их визита пока не определена.
Украинские дроны над НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте признал, что сбитый накануне в небе над Эстонией беспилотник был украинским. Он также заявил, что многие страны НАТО выступают против предложения о выделении на оружие для Киева фиксированных 0,25% ВВП.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал Киев сделать так, чтобы его дроны не падали в странах НАТО. По его словам, Украина должна намного более точно выбирать цели, чтобы не угрожать безопасности стран Альянса. О том, что важно предотвратить попадание украинских дронов в воздушное пространство стран НАТО, донесла до Киева по дипломатическим каналам и Эстония, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу эстонского минобороны Ханно Певкура.
Евросоюз опасается, что публичное обсуждение возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией от ЕС обнажит разногласия внутри союза по вопросу украинского конфликта, пишет газета Financial Times со ссылкой на одного из дипломатов блока. Кроме того, по данным издания, также есть опасения столкнуться с невыгодными условиями потенциальной сделки по урегулированию на Украине в связи с тем, что Европа осталась в стороне от них.
Глава МИД Турции Хакан Фидан на заседании глав МИД стран НАТО в Швеции, которое пройдет 21-22 мая, проинформирует о дипломатических усилиях Анкары по Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Украинские СМИ сообщали в среду о взрывах в Одессе, Днепропетровске, Харькове, Конотопе в Сумской области и Сумах. Также сообщалось о перебоях с электроснабжением в Сумах.
