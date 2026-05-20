Стали известны составы «Фрайбурга» и «Астон Виллы» на финал Лиги Европы.

- Решающая встреча турнира пройдет в среду в Стамбуле на домашнем стадионе «Бешикташа» и начнется в 22:00 мск.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Стали известны составы немецкого "Фрайбурга" и английской "Астон Виллы" на финал футбольной Лиги Европы.
- У "Фрайбурга" с первых минут на поле выйдут Ноа Атуболу (вратарь), Лукас Кюблер, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Филипп Трой, Максимилиан Эггештайн, Николас Хёфлер, Ян-Никлас Бесте, Жоан Монзамби, Винченцо Грифо (капитан) и Игор Матанович.
- В стартовый состав "Астон Виллы" вошли Эмилиано Мартинес (вратарь), Люка Динь, Пау Торрес, Эзри Конса, Мэтти Кэш, Юри Тилеманс, Виктор Линделёф, Эмилиано Буэндия, Морган Роджерс, Джон Макгинн и Олли Уоткинс.