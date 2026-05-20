16:11 20.05.2026
Западные СМИ отметили дружеские отношения Путина и Си Цзиньпина

ABC: Си Цзиньпин только Путина называет давним другом

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Владимир Путин и Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Дружеские отношения между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином оказались в центре внимания западных СМИ на фоне визита российского лидера в Пекин.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР.
Британская газета Telegraph отметила, что российского президента встретили в Китае с огромными почестями. Другое британское издание Guardian также подчеркивает, что встреча носила торжественный характер.
"Китайские солдаты стояли по стойке смирно, когда военный оркестр исполнял гимны России и Китая для лидеров в центре Пекина", - пишет газета.
Испанское издание ABC, в свою очередь, обратило внимание на близкие отношения лидеров России и Китая.
"Путин единственный, кого Си Цзиньпин называет "давним другом", - подчеркивает ABC. Про это обращение также написали испанская газета Pais и американское издание Wall Street Journal.
Ряд западных СМИ также сравнили прием российского лидера в Пекине с недавним визитом в Китай президента США Дональда Трампа. Как пишет газета Telegraph, если отношения Пекина с Вашингтоном можно охарактеризовать скорее как взаимодействие конкурентов или противников, то общение глав РФ и КНР проходит в теплом ключе.
