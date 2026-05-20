Си Цзиньпин заявил, что его глобальные инициативы пользуются поддержкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Си Цзиньпин заявил, что его концепция "Сообщества единой судьбы человечества" и четыре глобальные инициативы пользуются широкой поддержкой мирового сообщества, в том числе России.
- Китайский лидер отметил, что односторонние действия и гегемония могут привести мир к закону джунглей.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что выдвинутые им концепция "Сообщества единой судьбы человечества" и четыре глобальные инициативы пользуются широкой поддержкой мирового сообщества, в том числе России.
Китайский лидер отметил, что сегодняшний мир крайне неспокоен, и вред, нанесенный односторонними действиями и гегемонией, угрожает вернуть мир к закону джунглей.
"В этой связи я выдвинул концепцию "Сообщества единой судьбы человечества" и четыре глобальные инициативы, которые пользуются широкой поддержкой со стороны мирового сообщества, в том числе и России", - заявил Си Цзиньпин в ходе совместного заявления с президентом РФ Владимиром Путиным.