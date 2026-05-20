Си Цзиньпин призвал укреплять доверие между Россией и Китаем

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал укреплять политическое доверие между Москвой и Пекином.
"Важно продолжать начатое и открывать новые горизонты... Поддерживать плотный стратегический диалог и контакты на разных уровнях, непрерывно укреплять политические взаимодоверия между нашими странами", - сказал Си Цзиньпин в ходе совместного заявления с президентом РФ Владимиром Путиным.